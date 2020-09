Kirche Bistum Osnabrück: Frauen predigen in rund 100 Gottesdiensten

Gemeindereferentin Petra Schnieber spricht ihre Predigt in der katholischen Gemeindekirche Liebfrauen.

Frauen und Männer sind in der katholischen Kirche nicht gleichberechtigt. Priesterinnen sind nicht erlaubt, die Predigt in der Messe hält ein Mann. Mit einer Aktionswoche will das Bistum Osnabrück nun zeigen, wie gut Frauen predigen können.