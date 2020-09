Pressekonferenz im Rahmen der agrarpolitischen Sprechertagung von CDU/CSU in Sehnde.

Der Verbraucher will mehr Tierwohl und Umweltschutz in der Landwirtschaft, zugleich aber kaum mehr für Lebensmittel zahlen. Die CDU-Agrarexperten regen daher Milliardenhilfen für den Umbau der Landwirtschaft an, etwa für neue Ställe mit mehr Platz für Tiere.