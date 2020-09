Umwelt Besonders viele Wespen in Niedersachsen unterwegs

Eine Wespe frisst sich durch einen Apfel in einem Obstgarten.

Die Wespen stören in diesen Tagen in Niedersachsen viele Menschen beim Aufenthalt im Freien - vor allem Essen draußen kann schnell unentspannt werden. Doch sind die Tiere wirklich aggressiver als in den Vorjahren?