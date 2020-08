Die blinde Sängerin Corinna May sitzt in einem Verhandlungssaal vom Staatsgerichtshof.

Die blinde Sängerin Corinna May und ihr Mann "Claus mit C" stecken viel Zeit, Nerven und Geld in den juristischen Kampf für mehr Rechte für Sehbehinderte. Eine Etappe ging nun verloren. "Aber es geht weiter" sagt May, die am liebsten bald ihre neue Single vorstellen würde.