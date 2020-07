Kriminalität Fall Maddie: Polizei setzt Grabungen in Kleingarten fort

Am Stadtrand von Hannover setzt die Polizei Grabungsarbeiten in einem Kleingarten fort, die mit der verschwundenen kleinen Maddie zusammenhängen. Immer mehr Erde lassen die Fahnder wegbaggern. Was erhoffen sie sich zu finden?