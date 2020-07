Felsklettern erfreut sich wachsender Beliebtheit

Okertal. Klettern hat sich in den vergangenen Jahren in Niedersachsen zu einer beliebten Sportart entwickelt. Vor allem Felsklettern erfreute sich während der vergangenen Monate großer Beliebtheit. "Da ist man draußen und sowieso auf Abstand", sagte Axel Hake, Vorsitzender der Interessensgemeinschaft Klettern Niedersachsen. Nachdem die Kletterhallen im März geschlossen wurden, waren vermehrt Leute im Gebirge unterwegs, inzwischen sind auch die Hallen wieder geöffnet. Sie sind gerade für Anfänger gut geeignet, um erste Schritte zu üben. Besonders beliebte Klettergebiete in Niedersachsen sind nach Angaben des Verbandes vor allem der Harz etwa mit dem Okertal, aber auch das Weserbergland, Ith, Solling und der Göttinger Wald.

( dpa )