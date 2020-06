Gesundheit Tausende Corona-Verstöße in Niedersachsen und Bremen

Die Polizei beobachtet kontrolliert in einem Park in Hannover die Einhaltung der Corona-Schutzregeln.

Ob Missachtung des Mindestabstands oder Treffen in Gruppen: Viele Menschen haben sich mitten in der Corona-Krise nicht an die Regeln zur Eindämmung des Virus gehalten. Für einige wird das teuer.