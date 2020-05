Landtag Landtag nimmt wieder Themen abseits von Corona in den Blick

Blick auf den niedersächsischen Landtag am Hannah-Arendt-Platz.

Weiter bestimmt die Corona-Krise weitgehend das politische Handeln. In der Plenarsitzung in dieser Woche nimmt der Landtag nun aber wieder andere wichtige Themen in den Blick.