Schädlinge suchen Buchsbäume in Niedersachsen auf

Oldenburg. In diesem Frühjahr sind in Niedersachsen wieder viele Buchsbaumzünsler unterwegs. Die Raupen der Schmetterlingsart seien über die Blätter der Buchsbäume hergefallen, teilte die Landwirtschaftskammer am Montag in Oldenburg mit. Die ausschließlich am Buchsbaum fressenden Raupen können verheerende Schäden verursachen. Durch das Absammeln der Tiere und einen kräftigen Rückschnitt lasse sich der Schaden verringern, empfiehlt Kammerexperte Thomas Brand. Wer auf chemische Insektenbekämpfung setzen will, sollte Mittel nehmen, die für Bienen ungefährlich sind.

Der Buchsbaumzünsler ist ein Schmetterling mit weißen Flügeln und dunklem Rand, die vor ungefähr 15 Jahren aus Ostasien nach Europa kam und wahrscheinlich über Pflanzenimporte eingeschleppt wurde. In Niedersachsen wurde er in einzelnen Regionen zum ersten Mal 2008 bemerkt. Seit 2018 ist er im steigenden Maß im ganzen Land zu Hause.

Wegen der versteckten Lebensweise und der guten Tarnung der grün-schwarzen Raupen werde ein Befall oft erst spät entdeckt, hieß es. Im Jahr treten zwei Generationen auf: Die im Frühjahr aktiven Raupen fressen bis Mitte Mai, nach ihrer Verpuppung fliegen die Falter ab Anfang Juni. Die nächste Raupengeneration frisst im Juli und August am Buchsbaum, und die Schmetterlinge sind im September zu sehen.