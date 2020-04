Motorradfahrerin bei Unfall auf A 28 schwer verletzt

Hatten. Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 28 bei Hatten im Landkreis Oldenburg ist eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die 45-Jährige am Sonntag in das Heck eines Wohnanhängers geprallt. Vermutlich habe sie ihre Geschwindigkeit oder den Abstand zum vor ihr fahrenden Fahrzeug falsch eingeschätzt. Sie stürzte und ihr Motorrad rutschte mehrere Meter über die Straße. Mit schweren Verletzungen wurde sie am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht.