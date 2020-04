Großenkneten. Nach einem Unfall bei Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist die Autobahn 29 in Fahrtrichtung Osnabrück voraussichtlich noch mindestens bis in die frühen Morgenstunden des Montags gesperrt. Am Sonntagabend war ein mit knapp 20 Tonnen Grillfleisch beladener Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Großenkneten und Ahlhorn umgekippt, wie die Polizei mitteilte.

Der 44 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs war aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf den Grünstreifen geraten. Der Mann konnte das Fahrzeug leicht verletzt selbstständig verlassen. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben liefen auch Betriebsstoffe aus der Sattelzugmaschine.