Auto kracht in Ganderkesee gegen Hauswand

Ganderkesee. In Ganderkesee ist ein Auto gegen eine Hauswand gekracht. Der Fahrer wurde nach dem Unfall am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei Wildeshausen mitteilte. Ob dies wegen Unfallverletzungen oder einer anderen Erkrankung geschah, blieb zunächst unklar. Der 59-Jährige sei vor dem Crash wegen eines "Krankheitsfalls" mit dem Auto im Ortsteil Grüppenbühren von der Straße abgekommen, hieß es.