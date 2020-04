Lieferung mit Schutzmasken am Flughafen Hannover angekommen

Langenhagen. Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie ist eine weitere Ladung mit Atemschutzmasken in Niedersachsen angekommen. Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU), Volkswagen-Personalvorstand Gunnar Kilian und Betriebsratschef Bernd Osterloh nahmen am Sonntag auf dem Flughafen Hannover eine Maschine mit einer Lieferung aus China in Empfang. Der Inhalt: Unter anderem Fieberscanner sowie Masken. Mittlerweile seien in mehreren Lieferungen rund fünf Millionen Atemschutzmasken eingetroffen, viele davon seien bereits weiterverteilt worden, teilte Volkswagen mit.

Nach Konzernangaben stehen in den nächsten Tagen weitere Lieferungen bevor - insgesamt werden 13 Millionen Atemschutzmasken erwartet. Außerdem seien 750 000 Liter Desinfektionsmittel bestellt worden, diese sollten ab Mai eintreffen. Volkswagen will eigenen Angaben zufolge Medizingüter für 40 Millionen Euro beschaffen und spenden.

"Viele Betriebe und Unternehmen hätten ihre Arbeit ohne den Einsatz medizinischer Schutzausrüstung noch nicht wieder aufnehmen können", sagte Althusmann. "Die Verfügbarkeit medizinischer Schutzausrüstung ist ein wichtiger Faktor, um die Corona-Pandemie einzudämmen und trägt dazu bei, dass unser Gesundheitssystem trotz der Krise stabil und verlässlich funktioniert." Aber es müsse dafür gesorgt werden, dass medizinische Schutzausstattung auch in Niedersachsen hergestellt werden könne.

Kilian sagte: "Der Kampf gegen Corona ist nicht vorbei. Jeder Einzelne und jedes Unternehmen muss mithelfen, das Virus einzudämmen." Osterloh erklärte, Volkswagen habe vor über 40 Jahren als einer der ersten internationalen Autobauer begonnen, Kontakte nach China zu knüpfen. Von dieser Partnerschaft "profitieren wir nun auch in diesem Zusammenhang".