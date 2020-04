Kommunen wollen Freizeitangebote schaffen

Wolfsburg/Stade. Angesichts der vielen coronabedingten Einschränkungen wollen niedersächsische Kommunen Freizeitangebote schaffen. Um Familien zu unterstützen will Wolfsburg drei betreute Spielplätze stundenweise öffnen, wie die Stadt am Samstag mitteilte. Die Jugendförderung habe in den vergangenen Tagen die Voraussetzungen geschaffen, um die für die Öffnung notwendige Ausnahmegenehmigung zu erhalten.

Interessierte Familien können sich demnach ab Montag für 90 Minuten einen der drei Plätze buchen. Voraussetzung sei, dass alle Familienmitglieder gemeinsam in einem Haushalt leben. "Besonders für Familien in kleinen Wohnungen und ohne eigenen Balkon oder Garten ist die aktuelle Situation eine große Herausforderung", hieß es zur Begründung.

Im Kreis Stade soll die Nutzung von Wassersportanlagen wieder zulässig sein. Bootsanleger von Vereinen oder Yachthäfen würden nicht mehr als Sportanlagen angesehen, teilte der Landkreis am Samstag mit Verweis auf die Einhaltung der Landesverordnung mit. Damit sei der Sportbootverkehr jeglicher Art zulässig, wenn dabei die allgemeinen Hygieneregeln, einhegalten werden. Laut Bericht ist entweder ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten oder es dürfen nur Angehörige oder Haushaltszugehörige auf dem Boot sein.