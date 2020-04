Hannover. Die Shoppinglust kehrt vielerorts zurück - nach gut einer Woche mit geöffneten Läden fällt die Bilanz in vielen Städten Niedersachsens sehr positiv aus. "Das Gros der Betriebe hat auf, viele haben die Chance genutzt", sagte der Geschäftsführer des Handelsverbandes Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack, der Deutschen Presse-Agentur. Nach der coronabedingten Schließung für mehrere Wochen hatten am Montag zahlreiche Geschäfte die Türen wieder für ihre Kunden aufgemacht.

Öffnen durften Läden mit maximal 800 Quadratmeter Fläche. Aus Sicht des Handelsverbands dürften derzeit vor allem Kleidungsgeschäfte profitieren. Durch das gute Wetter seien die Läden mit Sommermode sicher besser frequentiert, sagte Krack. Bei einer deutlich späteren Lockerung hätten sie ihre Sommerware wohl nicht mehr verkaufen können. Für diesen Samstag erwartet Krack aber noch keinen typischen Wochenend-Andrang. "Die Innenstädte werden noch nicht so überlaufen sein."

Der Handelsverband hätte Krack zufolge auf eine Beschränkung der Verkaufsfläche verzichtet und sich eine einheitlichere Umsetzung bei der Maskenpflicht gewünscht. Dennoch seien viele Händler erleichtert und die Stimmung positiv.

So waren Haupteinkaufsstraßen in Oldenburg diese Woche gut frequentiert. "Die Einzelhändler tun alles, damit sich die Kunden gut und sicher fühlen", sagte die Geschäftsführerin beim City-Management Oldenburg, Friederike Töbelmann. Allerdings stünden viele vor einem Spagat. Die Geschäfte brauchten Kunden, müssten aber wegen der Corona-Pandemie einen Andrang vermeiden. Da gehen die Händler unterschiedliche Wege. Wo es machbar sei, würden etwa Ein- und Ausgänge separiert.

"Es sind Menschen in der Stadt unterwegs, es ist Frequenz", sagte auch Friederike Breyer, Geschäftsführerin des Göttinger Einzelhandelsverbands "Pro City". Es werde auch wieder mehr Umsatz gemacht. "Der liegt allerdings deutlich unter dem Umsatz, der vor der Schließung erzielt wurde", betonte Breyer. Leider sei auch in Göttingen zu beobachten, was auch aus anderen Städten berichtet werde: "Im Lauf der Woche gab es zumindest bei einem Teil der Passanten eine zunehmende Sorglosigkeit", berichtete Breyer.

Zudem konnten längst noch nicht alle Läden aufmachen. "Rund 80 Prozent der Geschäfte in Lüneburg sind geöffnet", sagte Heiko Meyer, Chef des Lüneburger Citymanagements. "Die Sicherheitsvorschriften werden groß geschrieben, die Abstandsregeln nach meinem Eindruck durchgehend eingehalten." In der Hansestadt gebe es noch sehr viele kleinere und vom Inhaber geführte Geschäfte. "Alle freuen sich, dass sie wieder Umsatz machen, auch wenn es weniger ist als sonst", betonte auch Meyer.

Wegen der verordneten Schließungen legt Lüneburg einen Härtefallfonds für den lokalen Handel und die Gastronomie auf. Dieser soll Geschäftstreibende bei der Wiederaufnahme ihres Betriebs unterstützen. Der Fonds "Wir für Lüneburg" solle in Form eines einmaligen Zuschusses ortsansässige Unternehmen mit bis zu neun Beschäftigten eine Starthilfe geben, sagte Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD).