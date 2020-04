Motorradfahrer prallt gegen Laster und stirbt

Bad Zwischenahn. Bei einem Unfall mit einem abbiegendem Lastwagen ist ein Motorradfahrer im Landkreis Ammerland gestorben. Hinter dem Laster war der Verkehr in Bad Zwischenahn kurz zum Stehen gekommen, wie die Polizei am frühen Samstagmorgen mitteilte. Der 57 Jahre alte Motorradfahrer überholte mehrere Autos und stieß schließlich in den abbiegenden Lastwagen. Der Mann wurde bei dem Unfall am Freitagnachmittag unter dem Wagen eingeklemmt und starb noch am Unfallort.