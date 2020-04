17-Jähriger stirbt bei Motorradunfall bei Gehrden

Gehrden. Ein 17-Jähriger ist bei Gehrden (Region Hannover) mit einem Leichtkraftrad verunglückt und ums Leben gekommen. Der Jugendliche habe am frühen Freitagabend in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. Er stürzte demnach zwischen der Ortschaft Leveste und dem Barsinghäuser Ortsteil Langreder auf die Fahrbahn, anschließend prallte er an der Gegenfahrbahn gegen einen Baum. Rettungskräfte hätten den 17-Jährigen noch an der Unfallstelle reanimiert - er sei aber wenig später an seinen schweren Verletzungen gestorben.