Feuerwehrleute müssen sich bei Brandbekämpfung selbst retten

Bremen. Bei der Bekämpfung eines Hausbrandes in Bremen haben sich Einsatzkräfte vorübergehend auf das Dach retten müssen. Über eine bereits angebrachte Drehleiter konnten sie das Gebäude nach kurzer Zeit verlassen, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag mitteilte. Demnach wurden die Einsatzkräfte wegen einer vermutlich brennenden Sauna in ein zweigeschossiges Einfamilienhaus gerufen. Um das Feuer auch von innen zu bekämpfen, betrat ein Trupp das Haus. Plötzlich kam es zu einer Rauchgasdurchzündung, die den Dachstuhl des Gebäudes in Brand setzte. Die Einsatzkräfte kletterten durch eine Dachgaube auf das Dach und wurden dort über die Drehleiter unverletzt gerettet. Die Bewohner des Gebäudes waren zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit.

Wegen der Ausbreitung des Feuers rückten weitere Einsatzkräfte an, insgesamt waren 19 Fahrzeuge mit 53 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf rund 300 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war zunächst unklar.