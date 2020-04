Lehrerverband kritisiert mangelnde Hygiene an Schulen

Hannover. Der Verband niedersächsischer Lehrkräfte hat den Hygieneplan des Kultusministeriums zur Wiederaufnahme des Unterrichts an den Schulen kritisiert. Ein sicherer Schulstart am Montag sei damit nicht zu gewährleisten, sagte der Vorsitzende des Verbands VNL/VDR, Torsten Neumann, am Freitag. An zahlreichen Schulen seien die Maßnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus "beim besten Willen in dieser kurzen Zeit" nicht umsetzbar gewesen.

"Es gibt Schulen, die in den Klassenzimmern gar keine Waschbecken mehr haben", sagte Neumann. "Von warmem Wasser selbst auf Toiletten können die meisten Schulen nur träumen." Den Verzicht auf Mund-und-Nasen-Bedeckungen für Schüler und Lehrer im Hygieneplan bezeichnete er als "nicht durchdacht".

Das Kultusministerium hat eigene Hygienepläne der Schulen mit einem landesweiten Rahmenplan zur Eindämmung des Virus ergänzt. Eine Maskenpflicht ist nicht vorgesehen und kann dem Ministerium zufolge auch nicht eigenverantwortlich von den Schulen angeordnet werden.