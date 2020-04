9720 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen

Hannover. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist auf 9720 gestiegen. Das sind 121 mehr als am Tag zuvor, wie die Landesregierung am Freitag mit Stand 13 Uhr mitteilte. Geschätzt 6630 Menschen - mehr als zwei Drittel - sind inzwischen genesen. 376 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, sind gestorben. 867 Infizierte werden derzeit in niedersächsischen Kliniken behandelt, davon 193 intensivmedizinisch. 128 Patienten werden künstlich beatmet.