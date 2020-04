Gudra erhält Dreijahresvertrag bei Hannover 96

Hannover. Nachwuchsstürmer Mick Gudra rückt bei Hannover 96 in den Profikader auf. Der 19 Jahre alte Angreifer erhält nach Angaben des Fußball-Zweitligisten vom Freitag einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2023. Gudra erzielte in der aktuellen Saison in der U19 in 14 Einsätzen acht Tore und bereitete neun Treffer vor. Seit Anfang Februar fällt er allerdings mit einem Kreuzbandriss aus.

"Wir sind davon überzeugt, dass Mick sich auf Profi-Niveau durchsetzen kann, wenn er weiter hart an sich arbeitet. Seine Verletzung war für uns kein Grund, diese Einschätzung anders zu bewerten oder daran zu zweifeln", sagte Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber.