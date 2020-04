180 000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Fredenbeck. Bei einem Scheunenbrand in Kutenholz im Landkreis Stade ist ein Schaden von etwa 180 000 Euro entstanden. Aus noch ungeklärter Ursache brach das Feuer in der Nacht zum Freitag in der Scheune aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagmorgen mitteilte. Ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus sei verhindert worden. Die Bewohner hätten ihr Haus eigenständig und unverletzt verlassen.