32-Jähriger prallt mit Quad gegen Baum und stirbt

Schiffdorf. Ein 32-Jähriger ist im Kreis Cuxhaven mit seinem Quad tödlich verunglückt. Er war am Donnerstag in Schiffdorf mit seinem Fahrzeug aus ungeklärter Ursache kurz hinter Bahnschienen von der Straße abgekommen, teilte die Feuerwehr mit. Sein Quad prallte frontal gegen einen Baum und stürzte samt Fahrer etwa drei Meter tief in einen Graben. Rettungskräfte versuchten den Mann zu reanimieren, doch er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.