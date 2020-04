9599 bestätigte Coronavirus-Infektionen im Land: 363 Tote

Hannover/Bremen. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen ist auf 9599 gestiegen. Das sind 162 mehr als am Tag zuvor, wie das Gesundheitsministerium in Hannover am Donnerstag mit Stand 13.00 Uhr mitteilte. Im Lauf eines Tages starben 20 infizierte Patienten, so dass die Gesamtzahl auf 363 Todesfälle stieg (Stand 10.00 Uhr). Ein Schwerpunkt der tödlichen Krankheitsverläufe lag in und um Osnabrück. In der Stadt starben vier weitere Menschen, im Landkreis neun weitere Menschen. Geschätzt 6371 Menschen - etwa zwei Drittel - gelten inzwischen als genesen.

In niedersächsischen Kliniken wurden 891 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt. 681 Erwachsene lagen auf Normalstationen, 206 von ihnen benötigten intensivmedizinische Behandlung. 135 Erwachsene mussten beatmet werden. Vier Kinder befanden sich in normaler stationärer Behandlung.