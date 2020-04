Im Harz wird eine neue Touristen-Attraktion gebaut

Bad Harzburg. Die Arbeiten für eine neue touristische Attraktion im Harz schreiten voran. Bei Bad Harzburg entsteht derzeit eine rund 1000 Meter lange Baumschwebebahn, mit der Fahrgäste vom rund 500 Meter hohen Burgberg zu Tal schweben können. Die Anlage soll nach derzeitiger Planung im August in Betrieb gehen.

Ein Spezial-Hubschrauber vom Typ "Bell 205" flog am Donnerstag die bis zu 1,5 Tonnen schweren Masten der Bahn zu ihren Standorten, wo sie im Boden verankert wurden. Die größten der 19 Masten seien bis zu 15 Metern hoch, sagte eine Sprecherin des Investors "Harz Venture".

Die Kosten für die in der Region beispiellose Baumschwebebahn betragen nach Angaben des Unternehmens rund 2,5 Millionen Euro. Der Landkreis Goslar hatte das Projekt im vergangenen Jahr genehmigt.

Mit der Schwebebahn können Besucher künftig in weiten Kurven zwischen den Gipfeln großer Bäume in etwa fünf Minuten zu Tal schweben, sagte Eva Ronkainen von "Harz Venture". Das Unternehmen ist Mehrheitsgesellschafter der eigens gegründeten "Baumschwebebahn Bad Harzburg GmbH", an der als Minderheitsgesellschafter auch die städtischen Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsbetriebe beteiligt sind.

Die Baumschwebebahn soll eine Ergänzung zum benachbarten Baumwipfelpfad werden. Die im Mai 2015 eröffnete Anlage hat sich in den vergangenen Jahren als einer der größten Besuchermagneten des Harzes erwiesen. Im vergangenen Herbst war dort der millionste Gast begrüßt worden.