Amelinghausen kürt keine neue Heidekönigin

Amelinghausen. Das Heideblütenfest von Amelinghausen im Landkreis Lüneburg fällt in diesem Jahr aus. Damit werde es dort auch keine Wahl einer neuen Heidekönigin geben, sagte am Donnerstag Christian Kremer, Vorsitzender des Amelinghausener Festblütenvereins. "Das hat es seit der ersten Wahl 1949 noch nicht gegeben. In über 70 Jahren haben wir das Fest nicht ausfallen lassen müssen."

Die amtierende Regentin werde ihr Amt ein Jahr länger bis Sommer kommenden Jahres ausüben, sagte Kremer. Im vergangenen August war die Erzieherin Leonie Laryea gekrönt worden. Die Krönung samt anschließendem Festumzug ist jedes Jahr Höhepunkt der neuntägigen Feierlichkeiten. Das 71. Heideblütenfest sollte vom 15. bis 23. August laufen.

"Das derzeit bis zum 31. August geltende Verbot von Großveranstaltungen und die entsprechenden Kontaktbeschränkungen durch die Corona-Pandemie lassen eine neuntägige Festwoche mit tausenden Besuchern nicht zu", sagte Kremer der Lüneburger "Landeszeitung" (Donnerstag). Unter den Zuschauern seien viele ältere Menschen, die zu den Risikogruppen zählten. Auch sei an einen gemeinschaftlichen Wagenbau für den Umzug nicht zu denken.

Bewerberinnen zur Wahl der neuen Königin können sich üblicherweise während des Festes am Veranstaltungsort melden und müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Bewertet werden allgemeines Auftreten, sprachliche Gewandtheit und Aussehen. Die bekannteste Königin ist bis heute die von 1990 - Schauspielerin Jenny Elvers (47).