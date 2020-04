Minister Tonne jetzt auch Landtagsabgeordneter

Hannover. Niedersachsens Kultusminister Grant-Henrik Tonne ist als Landtagsabgeordneter nachgerückt. Der SPD-Politiker übernahm am Donnerstag den Sitz von Dirk Adomat, der Anfang April als Landrat von Hameln-Pyrmont gewählt wurde und sein Landtagsmandat daraufhin niederlegte. Er verlasse den Landtag "mit einer kleinen Träne im Auge", sagte Adomat bei seiner Verabschiedung im Landtag in Hannover. Tonne war erster Nachrücker der SPD-Landesliste und nahm das Mandat in der Sondersitzung zur Corona-Krise an.