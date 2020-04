Konzept für Sanierung des Leuchtturms Roter Sand erwartet

Bremerhaven. Er ist das bekannteste Wahrzeichen in der deutschen Nordsee: der Leuchtturm Roter Sand. Sturmfluten und der steigende Meeresspiegel setzen jedoch dem 135 Jahre alten maritimen Denkmal zu. Spätestens in zwei Monaten will die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ein Konzept zum langfristigen Erhalt des Bauwerks vorlegen. "Es gibt verschiedene Szenarien", sagt Stiftungssprecher Thomas Mertz. Wann mit den umfangreichen Arbeiten begonnen und wie viel Geld benötigt werde, sei noch unklar.

Selbst kleine Reparaturen sind allerdings zurzeit nicht möglich, da keine Fahrten mehr zum Leuchtturm angeboten werden. Die Reederei, die in den Sommermonaten üblicherweise Touristen hin- und zurückbringt, will in diesem Jahr die Törns auszusetzen. Die Fahrten lohnten sich wirtschaftlich nicht, so Mertz. Ehrenamtliche des Fördervereins Leuchtturm Roter Sand können deshalb ebenfalls zurzeit nicht hin und Ausbesserungsarbeiten vornehmen.

Der Leuchtturm Roter Sand gilt als erstes Offshore-Bauwerk der Welt: 1885 erstrahlte das Seefeuer zum ersten Mal, es wies acht Jahrzehnte Schiffen den Weg. Seit 1982 steht es unter Denkmalschutz.