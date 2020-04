Über 9000 Unternehmen erhalten Kurzarbeitergeld

Hannover. Mehr als 9000 Betriebe in Niedersachsen und Bremen haben im Zuge der Corona-Krise Kurzarbeitergeld für den Monat März erhalten. Damit wurde jeder zweite gestellte Antrag seit Anfang April bearbeitet und ausgezahlt, wie Bärbel Höltzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch bekanntgab. "Bisher haben vor allem kleine und mittlere Betriebe die Erstattung des Kurzarbeitergeldes für März in Anspruch genommen. Viele größere Unternehmen haben ihre Anträge noch nicht gestellt."

Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass der Bedarf der Unternehmen an Kurzarbeit weitaus höher ist, als sich bisher an den gestellten Anträgen ablesen lässt. Insgesamt 68 800 Betriebe in Niedersachsen und Bremen hätten bislang Kurzarbeit angezeigt und sich damit die Möglichkeit gesichert, Beschäftigte künftig ganz oder teilweise in Kurzarbeit zu schicken, teilte Höltzen-Schoh mit.