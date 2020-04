Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Osnabrück

Osnabrück. Bei einem Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück ist ein 52-jähriger Mann ums Leben gekommen. Die Ursache des Feuers am Mittwochmorgen war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei in Osnabrück mitteilte. Nachbarn bemerkten eine starke Rauchentwicklung. Sie alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte in die stark verqualmte Wohnung eindrangen, war der 52-jährige Mann bereits bewusstlos. Er konnte trotz einer Wiederbelebung nicht gerettet werden und starb.