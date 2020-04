Details zur Maskenpflicht in Niedersachsen am Donnerstag

Hannover. Vor der Einführung der Maskenpflicht in Niedersachsen am kommenden Montag sind viele Fragen zur Umsetzung noch offen. Die Regelung solle am Donnerstag in die Corona-Verordnung aufgenommen werden, kündigte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) am Mittwoch in Hannover an. Viele Details wie etwa Empfehlungen für die Schulen, mögliche Ausnahmen für den Schulverkehr oder die Ahndung von Verstößen stünden erst dann fest. Bereits angekündigt ist, dass die Menschen ab nächster Woche im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Geschäften eine einfache Maske tragen müssen.

Reimann betonte, dass dabei auch ein Schal oder ein Tuch als Alltagsmaske genutzt werden könne. "Es muss sich also niemand Sorgen machen, wenn er das bis Montag nicht schafft, noch eine Alltagsmaske zu kaufen oder zu nähen."

Die Ministerin räumte zudem ein, dass sie eine Maskenpflicht lange skeptisch gesehen habe. Der Landesregierung sei aber an einem bundesweit möglichst einheitlichen Vorgehen gelegen. Zudem seien die Masken ein Signal der Solidarität und dafür, dass die Coronavirus-Pandemie noch nicht vorbei ist. Sie rechne damit, dass die Maskenpflicht "viele Wochen und Monate" bestehen werde.