Seenotretter ziehen Krabbenkutter von Sandbank

Bremen. Ein Krabbenkutter mit zwei Fischern an Bord ist am Dienstagabend nördlich der Nordseeinsel Mellum manövrierunfähig auf eine Sandbank gelaufen. Strömung und Wind hatten den 17,5 Meter langen Kutter mit dem Namen "Trotz" auf der Außenjade gegen die Sandbank gedrückt, wie die zur Hilfe gerufenen Seenotretter am Mittwoch mitteilten. Der Seenotrettungskreuzer "Bernhard Gruben" sei sofort nach der Alarmierung von Hooksiel (Kreis Friesland) ausgelaufen.

Die Bergung gestaltete sich allerdings als schwierig. "Vor Ort war bei halber Tide für unseren Seenotrettungskreuzer selbst aufgrund seines Tiefgangs kein Herankommen mehr möglich", schilderte Vormann Michael Schmitz die Situation. Mit dem kleinen Tochterboot gelang es den Seenotrettern, den Havaristen in tieferes Wasser zu ziehen und den Kutter letztlich sicher in den Heimathafen Hooksiel zu schleppen. Auf dem Schiff war die Kühlwasserpumpe defekt.