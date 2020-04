Direktor zufrieden mit Worpsweder Festivalauftakt

Worpswede. Der Veranstalter des virtuellen Worpsweder Fotofestival "RAW" hat nach vier Wochen eine positive Zwischenbilanz gezogen. "Das Ziel, den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern eine angemessene Bühne zu bieten, haben wir erreicht", sagte Festivaldirektor Jürgen Strasser am Dienstag. Das Festival war wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlegt worden.

Unter dem Motto "RAW frei Haus" stellten die Organisatoren nach und nach 30 Videos ins Netz. Das Angebot reichte von Künstlergesprächen und Ausstellungsrundgängen bis hin zu Cello-Improvisationen zu ausgewählten Bildern. Strasser zufolge soll das Angebot in den nächsten Wochen "noch erweitert werden". Ob die Ausstellungen am Ende doch noch besucht werden können, ist offen. Offiziell laufen die Werkschauen in der niedersächsischen Künstlerkolonie bis zum 7. Juni.