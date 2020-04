Mann setzt sich an Feuerkorb selbst in Brand

Wilhelmshaven. Ein 64-Jähriger hat sich beim Entfachen eines Feuers in einer Kleingartenanlage in Wilhelmshaven selbst in Brand gesetzt und schwerwiegende Verbrennungen erlitten. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag hatte der Mann Holz in einem Feuerkorb mit Benzin angezündet. Dabei geriet er am Montag in Brand. Er konnte sich Angaben zufolge selber löschen und zog die brennenden Kleidungsstücke aus. Als die Polizei eintraf, war der Verletzte bewusstlos. Er wurde mit einem Helikopter in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen.