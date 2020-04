Polizei in Niedersachsen testet Auto mit Wasserstoffantrieb

Osnabrück. Erstmals in Niedersachsen testet die Polizei in Osnabrück einen Streifenwagen mit Wasserstoffantrieb. Das Auto soll nun ein Jahr auf seine Alltagstauglichkeit hin geprüft werden, sagte ein Sprecher der Polizeibehörde. Der Vorteil des Wagens: Er stößt keine Abgase und damit auch kein CO2 aus. Im Vergleich zu einem Elektroauto sei die Reichweite enorm und das Auftanken sei in Minutenschnelle erledigt. Die lokale Emissionsfreiheit sei gerade für den Einsatz in Städten sinnvoll. Bislang sind Polizeiautos mit Wasserstofftechnik schon in Hamburg und Berlin im Einsatz.

"Die Schadstoffbelastung in deutschen Innenstädten macht deutlich, wie wichtig es auch für die niedersächsische Polizei ist, in alternative Antriebsarten zu investieren", sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) zu dem Wagen, der auch mit Fördermitteln des Bundesverkehrsministeriums beschafft wurde.

Laut Innenministerium wurde ein Förderantrag für die Beschaffung von sechs mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellenfahrzeugen gestellt. Derzeit werde ein Strategiepapier zum weiteren Einsatz von Elektroautos erarbeitet. Der Ausbau sei aus Klimaschutzgründen notwendig. Insgesamt fahren derzeit in der niedersächsischen Polizeiflotte 144 Elektrofahrzeuge.