Radfahrer bei Kollision mit Auto lebensgefährlich verletzt

Seelze. Ein Radfahrer ist in Seelze (Region Hannover) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der 46-Jährige habe am Abend die Hannoversche Straße überqueren wollen und sei dabei von einem Wagen erfasst worden, teilte die Polizei am Montag mit. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrradfahrer demnach das von rechts kommende Auto. Dessen 86 Jahre alter Fahrer habe einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Die Kreuzung war gut zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.