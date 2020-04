Linke fordert 1000-Euro-Pauschale für Künstler

Hannover. Die niedersächsische Linke hat die Hilfen für Künstler in der Corona-Krise als unzureichend kritisiert. Land und Bund müssten einen Fonds auflegen, der Kulturschaffenden "mindestens 1000 Euro im Monat garantiert, damit sie gut durch die Krise kommen und nicht von Hunger oder Verschuldung bedroht sind", sagte Landeschefin Heidi Reichinnek am Montag. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte eine derartige Pauschale kurz zuvor für sein Bundesland angekündigt. Dort sollen rund 30 000 Künstler, die in der Künstlersozialkasse organisiert sind, das Geld bekommen.

In Niedersachsen ist ein solches Programm bisher nicht geplant, wie die stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs, Claudia Schröder, sagte. Das Kulturministerium teilte mit, dass mit dem Finanzministerium derzeit aber über die Förderung von Künstlern verhandelt werde. Ziel sei es, Lücken für diejenigen kulturellen Bereiche zu füllen, die ansonsten nicht gefördert würden. Die bisherigen Fördervoraussetzungen seien für viele gemeinnützige Kultureinrichtungen und Kulturvereine nicht zu erfüllen.