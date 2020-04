9150 bestätigte Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen

Hannover. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen ist auf 9150 gestiegen. Das sind 183 mehr als am Tag zuvor, wie die Landesregierung am Montag mitteilte. Geschätzt 5578 Menschen - rund 61 Prozent - sind inzwischen genesen. Allerdings sind auch 303 Menschen, die mit dem Virus infiziert waren, gestorben. Die Zahl der Erkrankten, die in einer Klinik behandelt werden, liegt bei 934. Insgesamt benötigen 232 Erwachsene intensivmedizinische Behandlung, 148 davon müssen künstlich beatmet werden.