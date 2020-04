Fußball-Fortsetzung Mitte August? Clubs im Land beraten

Barsinghausen. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) will die wegen der Coronavirus-Pandemie derzeit unterbrochenen Spielzeiten seiner Ligen womöglich ab Mitte August fortsetzen. Über einen entsprechenden Vorschlag des Verbandsvorstandes sollen die betroffenen Vereine in diesen Tagen beraten. "Bis Mitte dieser Woche werden wir in den Kreisen eine Meinungsbildung mit unseren Vereinen durchführen. Diese Meinungsbildung bildet die Basis für die finale Diskussion und Beschlussfassung des Verbandsvorstandes", wird NFV-Präsident Günter Distelrath in einer Mitteilung vom Montag zitiert.

Sofern die behördlichen Anordnungen dies erlauben, sollen die Spielzeiten in allen NFV-Männer-, Frauen- und Jugendligen zwischen dem 15. August und 1. September 2020 fortgesetzt werden, heißt es in dem Verbandsstatement.