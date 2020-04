56-Jährige sticht Partner mit Messer in Oberkörper

Braunschweig. Bei einem Streit hat eine 56-Jährige in Braunschweig ihrem Lebensgefährten mit einem Messer in den Oberkörper gestochen. Nach einer Notoperation bestehe keine Lebensgefahr mehr für den 64 Jahre alten Mann, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Frau hatte nach dem Vorfall in der Nacht auf Sonntag in ihrer Wohnung im Ortsteil Gliesmarode selbst den Notruf gewählt und um Hilfe gebeten. Das stark blutende Opfer kam in eine Klinik, die Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Einen Antrag auf Haftbefehl stellte die Staatsanwaltschaft Braunschweig nach Angaben der Polizei nicht.