Feuerwehr rettet Reh aus Mittellandkanal

Braunschweig. Die Feuerwehr hat in Braunschweig ein Reh gerettet, das im Mittellandkanal trieb. Ein Passant habe das Tier am Sonntagabend im Kanal auf Höhe des Stadtteils Wenden entdeckt und die Einsatzkräfte informiert, teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei das Reh bereits bis kurz vor den Hafen geschwommen, wo es zwischen einem Schiff und der Spundwand des Kanals feststeckte. Das Schiff wurde daraufhin losgemacht, so dass das Reh weitertrieb und von den Einsatzkräften von einem Boot aus gerettet werden konnte. Nach Angaben der Feuerwehr war das Reh zwar unterkühlt, aber ansonsten unverletzt. Es konnte bereits wieder freigelassen werden.