Hochschulen starten Semester digital

Hannover/Bremen. Angesichts der Corona-Epidemie startet das Sommersemester heute an den Universitäten und Hochschulen in Niedersachsen und Bremen digital. Die Hörsäle und Vorlesungsräume werden zunächst verwaist bleiben. Nach Angaben der Landeshochschulkonferenz in Niedersachsen sollen die Lehrveranstaltungen der 20 staatlichen Hochschulen des Landes verstärkt online angeboten werden. Lehrmaterialien seien in Datenbanken abrufbar und geprüft werden könne per Videoschalte via Skype. Ähnlich sieht es auch in Bremen aus.

Die niedersächsischen Hochschulen seien auf digitale Lehrangebote gut vorbereitet, die Angebote seien auf Online-Lehre umgestellt, sagte Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU). Es werde aber sicher "Geruckel" geben. Dies sei eine Chance, die digitalen Möglichkeiten stärker zu nutzen, auch Online-Prüfungen werde es geben. Zum Start reichten die Server-Kapazitäten aus, sagte er. "Ich glaube, das ist eine wirkliche Chance, den Hochschulbereich ins 21. Jahrhundert zu bringen."

Unterdessen stehen Handelsketten, Läden und Buchhändler in den Startlöchern: Nach wochenlanger Zwangspause in der Corona-Krise greifen von diesem Montag an in Niedersachsen und Bremen wie in den meisten anderen Bundesländern erste Lockerungen. Kleine und mittlere Läden dürfen erstmals seit der angeordneten Schließung wieder öffnen. Ausgenommen sind Geschäfte mit einer Ladenfläche von mehr als 800 Quadratmetern. Diese dürfen allerdings ebenfalls öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche entsprechend verringern. Kfz- und Fahrradhändler sowie Buchhandlungen dürfen ungeachtet ihrer Größe öffnen.