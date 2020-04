"Mental" frisch halten: Freie Tage für VfL Wolfsburg

Wolfsburg. Die Profis des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg können sich über ein paar freie Tage freuen. Die Niedersachsen werden erst am Donnerstag das Training fortsetzen, um sich auf eine mögliche Wiederaufnahme des Bundesliga-Spielbetriebs vorzubereiten. "Wir sind jetzt seit fünf Wochen im Individual- oder Gruppentraining und machen jetzt mal einen Break, um die Spieler vor allem mental frisch zu halten", wurde VfL-Trainer Oliver Glasner in Wolfsburger Medien am Sonntag zitiert. Zuvor hatten die VfL-Spieler in Kleingruppen und unter Beibehaltung strenger Hygienemaßnahmen trainiert.

Bis mindestens zum 30. April ruht die Bundesliga aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Am Donnerstag will die Deutsche Fußball-Liga DFL über das weitere Vorgehen beraten.