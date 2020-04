Absage von Großveranstaltungen Problem für Hilfsdienste

Hannover. Angesichts der Corona-Epidemie leisten viele Hilfsdienste in Niedersachsen gerade wichtige Unterstützung, die Absage von Großveranstaltungen und anderen Aktivitäten aber bringt die Helfer finanziell in die Klemme. Durch fehlende Einnahmen und hohe Ausgaben für Schutzmaterial rutschten die Hilfsdienste in Schieflage, teilte die Johanniter-Unfall-Hilfe am Sonntag in Hannover mit. Die Problematik betreffe ihrer Einschätzung nach auch andere Hilfsorganisationen. Nötig sei ein Hilfsfonds, wie ihn die SPD bereits für die Stadt Hannover beantragt hat.

Die Hilfsorganisationen seien starke Säulen der Daseinsvorsorge, durch wegfallende Schwimmkurse, Erste-Hilfe-Kurse oder abgesagte Sanitätsdienste bei Großveranstaltungen fehlten nun die üblichen Einnahmen, erklärten die Johanniter. Absagen etwa des Maschseefestes und des Schützenfestes in Hannover sowie vieler Konzerte rissen ein Loch in die Kassen der Hilfsdienste, sie erwarteten Verluste im hohen sechsstelligen Bereich. Für Schutzkittel und Desinfektionsmittel müsse bereits seit Wochen bisweilen das Zehnfache der sonst üblichen Preise bezahlt werden. Finanzielle Hilfe für die Helfer sei daher dringend nötig, forderten die Hilfsorganisationen in einer gemeinsamen Erklärung.