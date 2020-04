RB Leipzig dementiert Bericht um Wechsel von Bremer Rashica

Leipzig. Sportdirektor Markus Krösche vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat dementiert, dass der Club eine angeblich festgeschriebene Ablöse von 38 Millionen Euro für einen Wechsel von Stürmer Milot Rashica von Werder Bremen zahlen würde. Unter Hinweis auf die Vereinsphilosophie wies Krösche einen entsprechenden Bericht am Samstag zurück.

"Da muss uns ein Journalist mit anderen Clubs verwechselt haben. Wir standen nie mit solchen Zahlen und Ablösen in Verbindung, erst recht nicht in der jetzigen Zeit", ließ Krösche am Samstag mitteilen. Das Interesse an Rashica dementierte Krösche indes nicht.

Der 22 Jahre alte Nationalspieler des Kosovo kann aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem bis zum 30. Juni 2022 gültigen Vertrag die Bremer in diesem Sommer verlassen. Der "Weser-Kurier" hatte am Freitag berichtet, dass die Gespräche zwischen den Beteiligten weit fortgeschritten seien und ein Transfer noch in diesem Monat offiziell verkündet werden könne. Rashicas Berater Altin Lala hatte bereits am Donnerstag eine Entscheidung über die Zukunft des Angreifers "innerhalb von zwei bis drei Wochen" angekündigt.