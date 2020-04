Bienenvölker beginnen im Alten Land mit der Arbeit

Jork. Mit der Blüte der Obstbäume in Niedersachsen hat die Arbeit der Honigbienen, Hummeln und Wildbienen begonnen. Seit den Ostertagen haben Imkerinnen und Imker Bienenvölker ins Alte Land an der Niederelbe gebracht. "Mehrere Tausend Völker sind jetzt schon aufgestellt", sagt der stellvertretende Leiter des Obstbauzentrums in Jork, Matthias Görgens. Ihm zufolge stehen Pflaumen- und Zwetschgenbäume bereits in voller Blüte, Süßkirschen und Birnen sollten bis zu diesem Wochenende folgen.

"Der Apfel kommt zum Schluss beim Baumobst, da fängt die Blüte jetzt an", erklärt der Diplom-Ingenieur für Gartenbau. Im Alten Land an der Niederelbe stehen rund 20 Millionen Obstbäume. Die Fläche gilt als Deutschlands größtes zusammenhängendes Obstanbaugebiet.