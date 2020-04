AWI-Fotografin gewinnt "World Press Photo Award"

Bremerhaven. Ein während der "Mosaic"-Expedition aufgenommenes Foto von zwei Eisbären hat den renommierten "World Press Photo Award" gewonnen. Esther Horvath, Fotografin am Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut (AWI), erhielt die Auszeichnung für ihr Bild in der Kategorie "Umwelt", wie das AWI am Freitag mitteilte. Das Foto zeigt eine der ersten Eisbärensichtungen während der Expedition in der zentralen Arktis: Eine Mutter und ihr Jungtier erkunden im Scheinwerferlicht des Eisbrechers "Polarstern" das auf einer Eisscholle aufgebaute Forschungscamp.

Von September 2019 bis Oktober 2020 driftet die "Polarstern" im Eis durch das Nordpolarmeer. Horvath war auf dem ersten Fahrtabschnitt der Reise mit an Bord. Das Foto erschien im November 2019 in der New York Times. Der "World Press Photo Award" gilt als eine der höchsten internationalen Auszeichnungen für Pressefotografie.