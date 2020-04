Hannover. Wegen des Besuchsverbots aufgrund der Corona-Pandemie dürfen die Häftlinge in niedersächsischen Gefängnissen vermehrt Videoanrufe nutzen. Inzwischen gibt es 38 Videotelefonie-Plätze in 12 der 13 Haftanstalten im Land - vor wenigen Wochen waren es erst 14. "Wir wollen den Gefangenen in diesen schwierigen Zeiten ermöglichen, dass sie ihre Angehörigen auch sehen können", sagte Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Freitag. Zurzeit sind Besuche der Inhaftierten von Familien und Freunden nicht gestattet, Ausnahmen gelten zum Beispiel für Rechtsanwälte. Die Gesprächszeiten für Videotelefonie wurden laut Ministerium erheblich ausgeweitet.

Mit dem Besuchsverbot soll eine Ausbreitung des Coronavirus in den Haftanstalten verhindert werden. Bislang gibt es nach Angaben des Ministeriums noch keine einzige Corona-Infektion unter Gefangenen, das Virus könnte also nur von außen hereingebracht werden. Daher wird auch die Zahl der Häftlinge reduziert, etwa indem kürzere Freiheitsstrafen nicht angetreten werden müssen. Ausgesetzt werden allerdings nicht Freiheitsstrafen zum Beispiel für Sexualdelikte. Neue Häftlinge werden zunächst für 14 Tage getrennt von den anderen Gefangenen untergebracht.

Bei den Videotelefonaten sitzen die Häftlinge überwiegend in separaten Räumen, in denen ein Bildschirm installiert ist. Der Computer wird in einem Nebenraum von einem Justizvollzugsbediensteten gesteuert. Zuvor muss der Häftling das Telefonat beantragen und die gewünschte Kontaktperson nennen. Daneben sind auch reguläre Telefonate möglich, deren Zeiten ebenfalls ausgeweitet wurden.

Justizministerin Havliza sagte: "Wir alle spüren aktuell, was es bedeutet, wenn der Kontakt zu lieb gewonnenen Menschen eingeschränkt werden muss." Die Pflege von sozialen Kontakten sei aber gerade in besonderen Situationen enorm wichtig. "Das gilt natürlich erst recht in Haftanstalten."

In den niedersächsischen Gefängnissen sind derzeit 3565 Männer und 147 Frauen im geschlossenen Vollzug inhaftiert. Hinzu kommen 325 Männer und 10 Frauen im Jugendalter (Stand 14. April). Das sind 205 Gefangene weniger als noch am 23. März.