A7 bei Hildesheim wegen Bauarbeiten gesperrt

Hildesheim. Die Autobahn 7 ist am Freitagmorgen wegen Bauarbeiten bei Hildesheim für mehrere Stunden in Fahrtrichtung Nord gesperrt worden. Betroffen war der Abschnitt an der Anschlussstelle Derneburg, eine Umleitung wurde eingerichtet, wie eine Sprecherin der Polizei Hildesheim sagte. Die Sperrung habe um 8 Uhr begonnen und solle etwa drei Stunden dauern. Hintergrund seien kurzfristig angekündigte Reparaturarbeiten an den Schutzplanken.