Wie erleben Jugendliche die Corona-Krise?

Hannover. Jugendforscher in Hildesheim und Frankfurt am Main haben eine Online-Umfrage über die Erfahrungen von Jugendlichen in der Corona-Krise begonnen. Dabei geht es darum, wie und mit wem Jugendliche sich über ihre Sorgen austauschen, wie sie in der Ausnahmesituation ihre Zeit verbringen und wie sie sich fühlen. "Wir wissen, dass es junge Menschen gibt, für die die Situation mit Kontaktsperre und anderen Einschränkungen gerade besonders schwierig ist", sagte Wolfgang Schröer aus dem Forscherteam am Donnerstag.

Teilnehmen können seit Mittwoch alle Jugendlichen ab 15 Jahren. Die Wissenschaftler forschen seit längerem zu den Lebenslagen von Jugendlichen und wollen nun auch die Auswirkungen der Corona-Krise recherchieren.